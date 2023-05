Warszawska śmietanka towarzyska na inauguracji fundacji Omeny Mensah: cała na biało Katarzyna Sokołowska, Grażyna Kulczyk... (ZDJĘCIA)

Wiadomo było, że gdy Omenaa Mensah weźmie się za organizowanie imprezy, to że zrobi to z rozmachem właściwym żonie jednego z najbogatszych Polaków. We wtorkowy wieczór w Oranżerii w Wilanowie odbyła się uroczysta inauguracja najnowszego przedsięwzięcia gwiazdy - Omenaa Art Foundation. Podczas imprezy przyznano także 4 statuetki w kategorii Top Charity 2023 dla osób szczególnie zaangażowanych w działalność charytatywną. Nie mogło zabraknąć oczywiście też znanych twarzy.