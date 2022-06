Omenaa Mensah nazywa męża milionera swoim mentorem w biznesie i wspomina pierwszą pracę: "To było PLECENIE WARKOCZYKÓW"

ala 12 min. temu zgłoś do moderacji 8 5 Odpowiedz

ten gość to taki typowy narcyz ze wsi ,który nie miał nic do stracenia w sensie majatku i leci po bandzie z decyzjami biznesowymi ,które czasami sie udaja. facet z bogatego domu z zasadami nigdy by tak nie postępował ,tutaj nie ma zadnych barier i zasad byleby mówili, że zrobił kase. również wybór partnerki swiadczy o braku klasy a raczej fiu bżdziu co by było inaczej niz u innych i kolorowo :-). nie wierze w miłość ,ale w w profity w tym układzie juz tak.