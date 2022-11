Michał Milowicz pokazał dziewczynę młodszą o 13 lat! Internauta dogryza: "CÓRKA JUŻ DUŻA PANNICA" (FOTO)

Co mam powiedzieć? Że uciekłem sprzed ołtarza? Można powiedzieć, że po prostu zaniechałem ślubu. Nie grało mi to w duszy. Wiedziałem, że jak ślub odbędzie się teraz, to za kilka tygodni będzie rozwód - tłumaczył w "Dzień dobry TVN".