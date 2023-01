Michał Milowicz trafił do szpitala. Wiadomo, co dokładnie się stało. "W końcu musiałem podjąć decyzję o operacji"

Michał Milowicz dość rzadko dzieli się rewelacjami ze swojego życia prywatnego. Mimo że na Instagramie obserwuje go prawie 15 tysięcy internautów, to do mediów społecznościowych podchodzi dość ostrożnie. Na jego profilu można znaleźć wiele materiałów dotyczących programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", czy kilka kadrów z podróży. Jakiś czas temu pochwalił się również fotkami z ukochaną Katarzyną Kędzierską, z którą - jak się ostatnio okazało - zaręczył się dwa lata temu.

Milowicz na kanapie "Dzień dobry TVN" opowiadał, że nie ukrywał swojej relacji z Katarzyną, ale para nie czuła potrzeby eksponowania tego uczucia.

Były zaręczyny. To miała być nasza tajemnica, ale wyszło teraz wszystko na jaw. Michał padł na dwa kolana w pięknych okolicznościach przyrody. Też byliśmy wtedy w Tajlandii, to było około dwóch lat temu - wyjawiła po pytaniu Andrzeja Sołtysika o zaręczynach.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Pudelek robi wielkie podsumowanie 2022 roku

Teraz Michał nieco śmielej odnajduje się już na Instagramie. Milowicz tuż po Nowym Roku dodał zdjęcie ze szpitalnego łóżka i poprosił swoich fanów, by trzymali kciuki za rehabilitację, "aby jak najszybciej mógł wrócić do nich i na deski teatru". Początkowo nie zdradził jednak, co mu dolega i dlaczego pojawił się w placówce. Ciekawość internautów została jednak zaspokojona, bo aktor dodał również kolejne zdjęcie i dokładnie objaśnił, co się stało.

Kilka miesięcy temu w okolicznościach zawodowych, doznałem kontuzji, która doskwierała mi coraz bardziej z każdym dniem i tygodniem, zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy zawodowej do tego stopnia, że w końcu musiałem podjąć decyzję o operacji - zaczął swój wpis na Instagramie. Przez ostatni czas tłumiąc narastający ból, starałem się doprowadzić wszystkie projekty m. in. "TTBZ" do finalizacji, tak aby móc wygenerować kilka tygodni na rehabilitację. Obecnie jestem drugi dzień po operacji kapoplastyki biodra i wprawdzie o kulach, ale już staram się stawiać drugie kroki - wyjaśnił.

W komentarzach od razu pojawiły się słowa wsparcia. O trzymaniu kciuków zapewnił między innymi Misiek Koterski, a fani życzyli mu "brylantowego biodra" i szybkiego powrotu do zdrowia.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.