Michał Olszański ODSUNIĘTY od prowadzenia "Magazynu Ekspresu Reporterów"! "Po 21 latach czas ROZSTANIA Z TVP"

Michał Olszański o swoich początkach w telewizji

Nie będę miał okazji, by na antenie podziękować widzom, dlatego czynię to tutaj. To był zaszczyt gościć w Państwa domach we wtorki wieczorem, ogromna radość z faktu, że prezentujemy uczciwy, rzetelny i ciekawy program. Szacunek i podziękowanie za to, że Państwo tak reagowali na nasze reportaże. (...) Słowa podziękowania i uznania kieruję także do reporterów, którzy są solą tego programu. Jesteście elitą dziennikarstwa, służycie prawdzie i ludziom. To dzięki Wam ten program przez lata był oglądany, szanowany i oczekiwany. Oby tak było dalej, niestety już bez mojego udziału. Kto wie, może jeszcze się zobaczymy? Dziękuję za te 21 lat wtorkowych spotkań - cytują słowa Olszańskiego Wirtualne Media.