Michał Piróg dyskretnie o Katarzynie Sokołowskiej: "Z PLANU POJECHAŁA RODZIĆ"

Yxvuug 15 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Ludzie, a jakie to ma dla was wlasciwie znaczenie czy ona rodzila czy surogatka? O co tyle sie pieklic i żyłować w necie calymi tygodniami? Chciala, to wynajeła surogatke i tyle. Co to was obchodzi? A jesli urodzila samodzielnie to w koncu dla was tez nie ma zadnego znaczenia!!! Tak czy śmak ma dziecko i tyle. Proste jak drut. O co to tyle krzyku i chorych analiz? To napraade jest zalosne ile energii i determinacji poswiecacie ciazy obcej baby. Czy to ona byla w ciazy czy inna, to naprawde nic w waszym zyciu nie zmienia.