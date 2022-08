Michał Piróg wymijająco o atmosferze na planie "Top Model": "Nie ZE WSZYSTKIMI rozmawiamy"...

Michał Piróg i Ida Nowakowska poznali się kilka lat temu przy tanecznym show "You Can Dance". Oboje szybko znaleźli wspólny język i do dziś mają ze sobą dobre relacje, mimo istotnych różnic światopoglądowych.

W rozmowie z Pudelkiem Piróg przyznał, że samemu sobie trzeba dać czas na rozwój. Dodał, że jako dorosły człowiek nie może przekreślać z kimś znajomości ze względu na różnice poglądów. Zapewnia, że z Idą łączy go wiele wspólnego.

Przyjaźń pomimo różnic jest możliwa, ale wtedy, kiedy te różnice nie są tak drastyczne. Jeśli mamy szacunek, to jesteśmy ciekawi, co powoduje, że myślimy tak, a nie inaczej. My jesteśmy różni. Pozwólmy, żeby czas działał na naszą korzyść. Pamiętam, jakie miałem poglądy, kiedy byłem piętnastolatkiem. My ewoluujemy. Z Idą nie zgadzamy się w wielu kwestiach, tak radykalnie się nie zgadzamy. Mimo wszystko jest mnóstwo wspólnych tematów, które nas łączą.

Piróg, opowiadając o przyjaźni z Idą, nawiązał również do relacji na planie "Top Model". Przyznał, że choć program doczekał się już kilkunastu edycji, to nie wszyscy darzą się sympatią podczas realizacji show. Dodał, że bywają również takie sytuacje, że część osób zaangażowanych w program nie rozmawia nawet ze sobą.

Myślisz, że na planie "Top Model" my się wszyscy uwielbiamy? No nie. Ale jakoś żyjemy. Nie ze wszystkimi czasami nawet rozmawiamy. Na tym polega bycie dorosłym człowiekiem i szukaniu tego, co nas łączy.

