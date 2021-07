Ida Nowakowska KŁÓCI SIĘ na ulicy z Michałem Pirógiem. O co poszło? (ZDJĘCIA)

Ida Nowakowska i Michał Piróg poznali się na planie oryginalnego "You Can Dance", które od jesieni wskrzesi Telewizja Polska. Za stołem jurorskim zasiądzie tam między innymi Ida Nowakowska, niegdyś skromna tancerka, dziś główna gwiazda telewizji publicznej. Niestety, Piróg swego czasu dość chłodno ocenił sukcesy zawodowe Idy: Michał Piróg ostro o gwiazdach "You Can Dance" pracujących w TVP: "Wybrali się na bal reżimowej telewizji"