Michał Piróg z sympatią (?) o Idzie Nowakowskiej: "Jej poglądy zgadzają się z poglądami TVP"

Barwnie sytuację opisał też Michał Piróg, który stwierdził, że "na balach u sk**wieli zawsze grała jakaś orkiestra", a zasłanianie się "robieniem rozrywki" nie usprawiedliwia jego zdaniem wspierania reżimowej telewizji: Michał Piróg ostro o gwiazdach "You Can Dance" pracujących w TVP: "Wybrali się na bal reżimowej telewizji"

Teraz Michał rozwinął swoją myśl w Fakcie. Znów zasugerował, że historia oceni decyzje jego kolegów z branży: Wiadomo, że ja też mam różne zdanie na różne tematy. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że on tylko robi rozrywkę, to mi się taki przykład skojarzył, że są też artyści, którzy w trakcie różnych problematycznych doświadczeń na kartach historii też tylko grali koncerty, tylko malowali obrazy, tylko pisali muzykę i tylko ułatwiali życie... - powiedział.

Co ciekawe, Michał Piróg nie żywi jakiejś urazy do Idy Nowakowskiej, którą prywatnie podobno bardzo lubi. Akceptuje to, że ma inne poglądy niż on, w tym wypadku - zupełnie zbieżne z Telewizją Polską. Nie wiadomo jednak, czy Michał chciał ją w ten sposób skomplementować...

Ja nie znam Joasi [Jędrzejczyk - przyp. red.] poglądów. Ale są osoby, które się zgadzają z poglądami telewizji publicznej i ja to szanuję. Taką osobą jest Ida Nowakowska. Zresztą rozmawiałem z nią osobiście na ten temat, jak poszła do stacji i ja ją szanuję jako człowieka, szanuję jako artystkę. Ida ma takie, a nie inne poglądy, do czego ma prawo. To jest dziwna znajomość, ponieważ ja mam zgoła inne poglądy, ale nie pozostaje mi nic innego jak uszanować tą odrębność i chęć przynależenia do danej grupy - ocenił.

Najwidoczniej największy żal Michał Piróg ma wciąż do Agustina. Choreograf zasugerował, że jego kolega może być poddawany cenzurze, bo z takimi sytuacjami, jak twierdzi, spotkał się już lata temu, gdy współpracował z Agatą Młynarską przy programie Świat się kręci.

Ja znam Agustina i wiem, że się sprawdzi dobrze... No chyba, że mu ktoś karze mówić coś konkretnego - obawia się Piróg w Fakcie. Ja mam doświadczenie z pracą w TVP. Pracowałem w TVP przez blisko 2 lata. Pomimo tego, że to nie był obecny rząd, ale już się wszystko ku temu skłaniało. Pamiętam, jak przed programem publicystycznym "Świat się kręci", prowadzonym przez Agatę Młynarską, w którym miałem okazję i przyjemność brania udziału, już się zaczynały sytuacje, że przychodziła produkcja i mi mówiła, co ja mam myśleć. Więc zakończyliśmy współpracę. Wydaje mi się, że teraz nie jest lepiej pod tym względem - opisał Michał.

