Michał Piróg jako reporter kłóci się na ściance z Joanną Koroniewską. Zobaczcie fragment filmu "Dziewczyna influencera"

"Dziewczyna influencera" to wedle zapowiedzi dystrybutora pierwszy polski film o twórcach internetowych i gwiazdach social mediów, które prezentują na pozór idealne życie, pełne beztroskich i luksusowych podróży, markowych ubrań i niekończącej się zabawy. Jak ujawnia kino Świat, to elektryzująca opowieść o sławie, pieniądzach, klątwie popularności, żądzy uwagi i cenie płaconej za bycie na topie. Ma być to obraz brutalne rzeczywistości, ukrytej za filtrami Instagrama, wystudiowanymi kadrami klipów YouTube i lukratywnymi kontraktami sponsorów.