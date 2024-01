Pudelek "zagrał w filmie"! O czym jest "Dziewczyna influencera"?

Instagram z założenia miał służyć jako platforma zrzeszająca społeczność osób, które wzajemnie się inspirują . W praktyce szybko jednak stał się maszynką do zarabiania pieniędzy. Jak grzybów po deszczu przybywa kolejnych influencerów, którzy marzą o przełożeniu zasięgów na finansowe profity i błyskawiczną popularność. O instagramowej "karierze" z prawdziwego zdarzenia marzy co drugi nastolatek. Tymczasem wykreowany w internecie, przepuszczony przez filtry świat, nie jest jednak wcale taki kolorowy, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka.

"Dziewczyna influencera" reklamowana jest jako pierwszy film o środowisku internetowych celebrytów. Wchodząca gwiazda internetu Zosia (Karina Rezner), znana pod nickiem Just Sophie, odkrywa, że jej chłopak, popularny YouTuber Komfi (Kamil Wodka), ma romans. Kiedy zdrada wychodzi na jaw i trafia na Pudelka, dziewczyna postanawia przyjąć ofertę uwielbianej przez internautów Violi (Olga Kalicka) i wraz z nią udać się w zagraniczną podróż za pieniądze sponsorów...

Jak zapowiada dystrybutor, firma Kino Świat, "Dziewczyna influencera" to "elektryzująca opowieść o sławie, pieniądzach, klątwie popularności, żądzy uwagi i cenie płaconej za bycie na topie. To obraz rzeczywistości, ukrytej za filtrami Instagrama, wystudiowanymi kadrami klipów YouTube i lukratywnymi kontraktami sponsorów. Ponad wszystko jednak to przejmująca historia o tych, dla których liczba fanów i lajków określa poczucie własnej wartości, pasja graniczy z obsesją, a toksyczna rywalizacja rodzi mroczne sojusze".