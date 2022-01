Michał Piróg miał "moralniaka" po SEKSIE Z DZIEWCZYNĄ: "Bardzo chciałem NIE BYĆ GEJEM"

Adam 1 godz. temu zgłoś do moderacji 144 6 Odpowiedz

Dla osoby hetero pewnie to co on mówi jest śmieszne, ale jako gej nikomu nie życzę takiego życia. To jest koszmar. Ile bym dał, żeby mnie kręciły kobiety..a tak? Kobiety w klubach mnie obserwują, często podrywają gdzie a żaden facet nawet nie spojrzy…często czuje się przezroczysty ale wiem, ze tak samo jak mnie nie interesują kobiety ja noe interesuje mężczyzn.