Michał Piróg MIAŻDŻY kurię za doszukiwanie się "przyjemności" 12-latka w gwałcie: "ZWYRODNIAŁE, BANDYCKIE KANALIE". Kinga Rusin: "TOTALNA ZGODA!"

OmojG 2 min. temu

Kupiłem sobie ekstra realistycznego członka. Strzał w dziesiątkę. Ale, kończą mi się już pomysły. Przyssalem go do kafelek pod prysznicem, na panelach na podłodze. O oparcie łóżka. Na krześle. Ja już nie wiem. Chciałbym żeby to on działał a nie ja się ruszał jakiś mechanizm