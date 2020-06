Michał Piróg o homofobicznej "Karcie Rodziny" Andrzeja Dudy: "NAZIŚCI uznawali osoby homoseksualne za zagrożenie"

Ada 14 min. temu zgłoś do moderacji 36 4 Odpowiedz

Nigdy nie rozumiem co innym do tego kto z kim i jak żyje. Przykładowo zupełnie obcy facet czepia się kogoś że jest gejem. Ok tylko co ci do tego skoro nawet nie znasz osobiście tego geja.. polskie cebulki... będzie 500 na wakacje to już wszyscy nagle homofoby. Budżet nie jest z gumy, polityk wam nie dał A wziął z naszych pieniędzy. Myślcie albo zaraz z kryzysu nie wyjdziemy.