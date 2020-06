Katarzyna Warnke staje w obronie gejów z reklamy prezerwatyw: "Nie dajcie sobie wmówić, że cokolwiek jest z Wami nie tak!"

Topoli 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pewnie i tak bede nie zrozumiana... i rzucicie na mnie jak na pozarcie....ale mimo wszystko z wielkim poszanowaniem uwazam, ze ta cala nowoczesnosc tak Was zgubila, ze nie widzicie jak wielkie konsekwencje na swiat sciagacie.........Szatan Wam wmowil, ze cos jest dobre, bo trzeba wszystkich tolerowac nie widzac jakie to jest „zle” .......poczytajcie sobie Biblie, poczytajcie sobie objawienia, posluchajcie sobie egzorcyzmow..... zainteresujcie sie tematem a zauwazycie, ze to cale zlo swiata tylko bardziej pobudzacie.... Pozwalając na takie zwiazki sciagacie wieksze wojny na swiat..... nie zmieniajcie natury ludzkiej, przestancie zyc jak chomiki krecac sie jeszcze szybciej... dokad pedzicie? Ciagle potrzebujecie chorych „nowosci”.... wrocice do korzeni...do prawdziwej milosic. Mezczyzna potrzebuje Kobiety. Jak i kobieta potrzebuje mezczyzny.