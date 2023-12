Michał Piróg oskarżony o żarty z Palestyny. Odniósł się do krytyki

Publiczna debata na temat trwającej od kilku tygodni wojny izraelsko-palestyńskiej nie omija również osób związanych ze światem show-biznesu. Nie da się ukryć, że wypowiedzi celebrytów na temat konfliktu nierzadko wywołują wśród internautów ogromne emocje. Jakiś czas temu post poświęcony sytuacji na Bliskim Wschodzie zamieściła w mediach społecznościowych Hanna Lis, a w komentarzach wybuchła wówczas gorąca dyskusja, w którą zaangażowała się również sama dziennikarka.

Michał Piróg posądzony o żarty z Palestyny. Zamieścił kontrowersyjne nagranie

Ostatnio na krytykę opinii publicznej naraził się Michał Piróg. Wszystko to za sprawą nagrania, które choreograf opublikował na Instagramie. Kontrowersyjny klip zdążył już co prawda zniknąć z profilu celebryty, został jednak udostępniony przez dziennikarza Damiana Zawrotniaka, znanego również jako "Pan Dociekliwy". Na wspomnianym wideo można zobaczyć, jak śmiejący się Piróg zapowiada, iż za chwilę pokaże swoim obserwatorom treść, która go rozbawiła - zaznaczając jednak, iż niektórzy mogą ją uznać za obraźliwą.

Dawno mnie tak nic nie rozbawiło. Wiem, wiem, wiem, mogę kogoś obrazić, ale muszę się tym podzielić - powiedział celebryta.

W dalszej części nagrania Piróg zaprezentował fanom mem będący zestawieniem zdjęcia oraz grafiki. Fotografia przedstawiała grupę młodych ludzi trzymających transparent, który wyrażał poparcie osób LGBTQ+ dla Palestyny. Na wspomnianej grafice można zaś było zobaczyć krowy nieopodal budynku popularnej na całym świecie sieci fast foodów. Przed grupą zwierząt znalazł się zaś transparent demonstrujący ich poparcie dla sieci.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Michał Piróg szczerze o wyborach i obecnym rządzie

Dziennikarz, który udostępnił na swoim profilu usunięte już przez Piróga wideo, nie ukrywał, że jest oburzony zachowaniem celebryty. Zawrotniak opatrzył nagranie z udziałem choreografa obszernym wpisem, w którym otwarcie go posądził o żartowanie z obecnej sytuacji w Palestynie oraz chęć "desperackiego zaistnienia". W dalszej części wywodu dziennikarz wspomniał o wydarzeniach na Bliskim Wschodzie i licznych ofiarach konfliktu. Zwrócił się też bezpośrednio do Piróga.

(...) W jednym z wywiadów powiedział pan kiedyś: "Lepiej być gejem niż kretynem". Mamy już i tak za dużo idiotów w polskiej przestrzeni internetowej, kolejnych nie potrzebujemy. Dlatego na przyszłość polecam zastanowić się, co pan publikuje w sieci. Bo Internet nie zapomina. Proszę stanąć przed lustrem i próbować spojrzeć sobie w twarz (...) - napisał "Pan Dociekliwy", wspominając również o przejmujących nagraniach, które dołączył do swego wpisu.

Michał Piróg odpowiada na krytykę. Opublikował oświadczenie

Michał Piróg zdążył już wypowiedzieć się na temat nagrania, które zniknęło z jego profilu. W poniedziałek choreograf opublikował krótkie oświadczenie, w którym zasugerował, że posądzanie go o żarty z ofiar wojny, to nadinterpretacja.

W dobie, kiedy TikTok i IS mówi nam o świecie. Proszę nie dodawać sobie i nie zarzucać mi, że śmiejąc się z poczynań pewnych osób, wyśmiewam się z ofiar wojny. Wojna jest wielką tragedią dla każdej ze stron. Ignorancja jest natomiast wirusem, który te tragedie wzmacnia. Modny # nie zmieni świata. Nie zmieni realiów. Pozdrawiam - napisał.

We wtorek Piróg po raz kolejny odniósł się do sprawy, tym razem w formie wideo. W nagraniu zamieszczonym na InstaStories choreograf skomentował krytykę, jaka na niego spadła i wyjaśnił, co wzbudziło jego rozbawienie.

Dzień dobry, ja w sprawie reelsa, który zbulwersował kilka, kilkadziesiąt, kilkanaście osób, nieważne. Sądzę, że nastąpiło pewnego rodzaju nieporozumienie. W żadnej sekundzie tego filmiku nie wyśmiewam się z ofiar oraz bliskich ofiar tego konfliktu, między Izraelem a Hamasem, który ma miejsce w Strefie Gazy. Mało tego, nigdy się nie wyśmiewałem i nie mam zamiaru i chyba mi się to nie zdarzy, jeśli nie stracę rozumu, śmianie się z czyjejkolwiek krzywdy - rozpoczął.

Moi drodzy, jedyne, co mnie rozśmieszyło, to mem, który moim zdaniem pokazuje paradoks dzisiejszych czasów, pewnego rodzaju niezrozumienie, ale to już jest temat na inne nagranie, może inny wpis, a może w ogóle nie przyjdzie na to czas. W każdym razie każdy, kto odebrał te słowa, jakbym śmiał się z ofiar, bardzo przepraszam, nie miałem takich intencji, co zresztą powiedziałem w tamtym filmiku - dodał.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.