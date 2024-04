Michał Piróg odpowiada na "zarzuty" Dawida Wolińskiego: "Nie mam POCZUCIA WINY". Ostro podsumował też Wojewódzkiego! (WIDEO)

Między Dawidem Wolińskim a Michałem Pirógiem nagle wywiązała się mini drama. Wszystko za sprawą tego, że projektant w rozmowie z Wojewódzkim i Kędzierskim zaczął rzucać gorzkimi słowami w stronę swojego kolegi z planu "Top Model". Stwierdził, że jest "osobą wymagającą dużej tolerancji, ale nie dającą jej innym" i skarżył się na szczegóły ich współpracy. Wówczas odezwaliśmy się do choreografa, który w dość enigmatyczny sposób odpowiedział na te słowa.

Zacząłem czytać wywiad Dawida i wypowiedź na mój temat, i nagle napadła mnie myśl - "mam nadzieję, że to tylko chwilowe ochłodzenie" - bo gdyby teraz złapały przymrozki, to bardzo niedobrze dla roślin, zwierząt, rolników i tak ogólnie. Niektórzy już pochowali zimowe ubrania i co teraz? Musieliby na nowo je wyciągać - przekazał nam Michał Piróg.

Michał Piróg odpowiada Dawidowi Wolińskiemu

Michał Piróg miał ostatnio okazję gościć na warszawskim evencie, podczas którego porozmawiała z nim reporterka Pudelka Simona Stolicka. Zapytała go o ostatnią aferę związaną z ostrą odpowiedzią Dawida Wolińskiego. Choreograf przyznał, że kiedy z samego rana dotarły do niego wieści o podcaście, zaczął się zastanawiać, dlaczego projektant po prostu do niego nie zadzwonił i nie powiedział, co o nim myśli.

Ma telefon, czemu do mnie nie zadzwonił? Nie (dop. nie czekałem na jego telefon). Jeśli ma coś tam do powiedzenia, coś go uwiera, to powiedział. Pytanie, dlaczego tam. Nie ukrywam, że nie jesteśmy przyjaciółmi, więc mnie to nie zaskoczyło. Nie robi to na mnie wrażenia, ale jeśli go coś bardzo kiedyś zabolało, to przepraszam, choć nie mam poczucia winy, bo nie wiem, co złego zrobiłem - wyjaśnił Pudelkowi Michał Piróg.

Co ciekawe, Michał Piróg nie przeczytał do końca wypowiedzi Dawida Wolińskiego i nie ma mu niczego za złe. Nagle uderzył jednak w Kubę Wojewódzkiego, który dużo bardziej go rozwścieczył.

Jeśli ktoś coś mówi, to robi to, bo tak się czuje i tak uważa. Nie interesuje mnie to za bardzo. Powiedział, co powiedział. Nic złego też nie powiedział, bo co on w zasadzie powiedział? Nie doczytałem. (...) Do Dawida nie mam pretensji, bo jeżeli mnie nie lubi i tak dalej, to jest to ludzka rzecz. Nie pozwolę sobie - i to jest do Kuby Wojewódzkiego zestawiania mojego nazwiska ze słowem faszysta. Możesz mnie zwyzywać od ch*jów, od kogo chcesz. Ale nie wyzywaj mnie od faszystów - dodał.

Michał Piróg tłumaczy się z tego, że "nie jest tolerancyjny"

Dawid Woliński zarzucił Michałowi Pirógowi, że jest "jest osobą, która potrzebuje dużo empatii, a najmniej jej daje z nas wszystkich", a dodatkowo "nie jest osobą tolerancyjną". Choreograf potwierdził jego wersję, ale tylko z jednego względu.

To już nie mnie trzeba zapytać, bo żeby powiedzieć, dlaczego nie daję tej tolerancji, to trzeba zadać pytanie o konkretne przykłady, kiedy jej nie dałem. Ja nie jestem w ogóle tolerancyjną osobą, to zostało dobrze powiedziane. Uważam, że słowo "tolerancja" jest bardzo złym słowem. Co to jest "tolerancja"? W samym zapisie tego słowa jest, że "toleruję kogoś pomimo". Ja nie chcę "tolerować pomimo". Ja chcę koegzystować z ludźmi, a to polega na tym, że nie muszę cię lubić. Nie mogę zabronić ci czegoś. Możesz być, jaka jesteś, kim jesteś. To nie musi być mój przepis na życie, natomiast nie będę w niego ingerować - wyjaśnił Michał Piróg.

