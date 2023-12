Michał Piróg reaguje na skandal w Sejmie z Grzegorzem Braunem. Opublikował WYMOWNY post

We wtorek podczas obrad Sejmu doszło do szokującego skandalu, który zapewne odbije się szerokim echem także w zagranicznych mediach. Po trwającym ponad dwie godziny expose Donalda Tuska nastąpiła seria 250 pytań do nowego premiera. Liderowi PO nie było jednak dane odnieść się do wszystkich zagadnień. Przerwał mu poseł Konfederacji Grzegorz Braun, który niespodziewanie zgasił zapaloną z okazji Chanuki menorę przy użyciu gaśnicy proszkowej. Do sieci momentalnie trafiły nagrania z incydentu, a w internecie rozpętała się prawdziwa burza.