Michał Piróg uderza w Agustina Egurrolę: "Poszedł pracować do ludzi, którzy odbierają mi PRAWO DO ŻYCIA"

Swego czasu Michał Piróg i Agustin Egurrola należeli razem do grona jury w tanecznym show TVN-u "You Can Dance". W tamtym okresie łączyła ich bliska przyjaźń. Wiosną 2021 roku Egurrola zdecydował się przejść do TVP. Właśnie to wydarzenie zawarzyło na relacji między mężczyznami, a dokładniej jej braku.