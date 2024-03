Michał Probierz jest po rozwodzie. Z nową partnerką doczekał się syna. "Dużo dała mi praca selekcjonera - częściej mam wolne"

Mucorino 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

...nie rozumiem...pewnych faktow: trzeba się żenić bo ciąża....nie można się rozwieść bo dzieci....a co lepiej tkwić w nieszczęściu do końca życia...dobrze facet zrobił...widziałam go kilka razy jak mieszkał w Wieliczce super się zajmował sam dzieckiem. ....a ze ma więcej lat ¿??? No cóż lepiej tak niż jakiś niedojrzały małolat