Michał Probierz ma szansę zostać następcą Fernando Santosa?! Oto co wiemy o jego życiu prywatnym

Pozdraw. 20 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Ta zmiana moze pomoc. Bariera jezykowa była jedną z przyczyn problemu. Znajomosc j. angielskiego WIĘKSZOŚCI ŻELOWYCH KULKOTUBISIÓW OGRANICZAŁA SIE DO JĘZYKA IKEOWO-ZABKOWEGO. Na zakupach,? OK, zamówic piwo? OK. Zagodac przed kamerą? OK ZAGRAC W REKLAMIE? OK. Saantos krzyczał GO!!! ( goł ), A oni rozumieli: WOW!!! ( łoł ) I zadowoleni, dumnii z siebie dostaali kolejny WP...... .