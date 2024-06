Michał Probierz trafił lata temu do niemieckiego ARESZTU. Tak mówił o całej sytuacji: "Gość powiedział, że go okradłem"

Michał Probierz spędził dobę w niemieckim areszcie. Po latach ujawnił, jak trafił za kraty

Mając 16 lat, Michał Probierz wyjechał na testy do Niemiec z nadzieją, że zasili jeden z tamtejszych klubów piłkarskich. To właśnie wtedy wydarzył się jeden z najbardziej szalonych incydentów w jego życiu - przyszły trener polskiej reprezentacji trafił za kraty . O całym zajściu opowiedział kilka tygodni temu, goszcząc w programie Kuby Wojewódzkiego.

Miałem historię, że w wieku 16 lat jeden agent chciał mnie namówić, żebym wyjechał do Niemiec. Trzeba było wtedy przekraczać granicę polsko-czeską, co zrobiłem w bagażniku, bo nie miałem wizy do Niemiec. Przyjechaliśmy do Niemiec, później do Belgii. Mieszkałem miesiąc i okazało się, że w tym klubie nie do końca jest tak, jak miało być. Byłem na testach, nie udało się i postanowiłem wrócić autostopem - wspominał.