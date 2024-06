Michał Probierz zgarnia krocie. Ujawniono jego miesięczne zarobki. Kwota zwala z nóg

Michał Probierz dał Polakom nadzieję

Michał Probierz już wcześniej zaskarbił sobie sympatię Polaków. To on wyprowadził naszą kadrę z impasu i przyczynił się do awansu na Euro 2024. Praca selekcjonera wiąże się z ogromną presją i oczekiwaniami milionów polskich kibiców. Czy wynagradza to wysoka pensja?