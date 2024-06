Nie mają najlepszych relacji. Tak Maciej Szczęsny ocenił grę syna na Euro 2024

Ojciec Wojtka Szczęsnego ocenił jego grę

W meczu zabrakło co prawda Roberta Lewandowskiego , ale grały inne gwiazdy kadry, w tym oczywiści Wojciech Szczęsny . 34-latek ponownie zachwycił kibiców swoją formą. Grę bramkarza docenili nie tylko fani, ale też ojciec. Maciej Szczęsny komentował bowiem występy Polaków jako ekspert redakcji "Super Express".

Ostatnio były reprezentant Polski został wprost zapytany, czy przeżywa mecze i turnieje, w których bierze udział jego syn. Nie jest tajemnicą, że panowie nie żyją w najlepszych relacjach . Macieja Szczęsnego zabrakło chociażby na ślubie syna, mimo że dostał zaproszenie. W przeszłości wielokrotnie krytykował też jego grę. Tym razem miał jednak do powiedzenia same dobre rzeczy.

Trzymam za niego kciuki i chciałbym, żeby sobie, wszystkim kibicom, dziennikarzom, tym malkontentom, którzy mieli wyjątkową łatwość do zwalania na Wojtka wszelkich win, zamknął buzie. I żeby ci, którzy obrzucali go błotem, teraz chcieli go ozłocić. Żeby się przynajmniej zawstydzili, że tak źle o nim mówili, pisali lub choćby myśleli - odpowiedział, nie kryjąc dumy z syna.