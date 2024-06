Zamieszanie na dworcu w związku z Robertem Lewandowskim. Musiała interweniować POLICJA

Euro 2024: Incydent na peronie z udziałem Lewandowskiego

Zgodnie z zaleceniem organizatorów polska drużyna przemieściła się z Hanoweru do Berlina pociągiem. Obecność Roberta Lewandowskiego i innych polskich piłkarzy na peronie wywołała niemałą sensację. Zwłaszcza że sportowcy nie byli odgrodzeni od innych podróżnych czekających na pociągi.

Jak relacjonuje dla Wirtualnej Polski Mateusz Skwierawski, pociąg do Berlina miał półgodzinne opóźnienie. Polacy mieli zarezerwowane dwa ostatnie wagony, jednak pociąg zajechał z innej strony, przez co piłkarze mieli do przejścia cały peron. Zrobiło się nieco chaotycznie. Jako że na dworcu był tłum, nie obyło się bez interakcji sportowców z kibicami. Jedna sytuacja zaniepokoiła funkcjonariuszy.