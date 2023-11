Michał Rachoń straci pracę w TVP? Ma plan awaryjny. Wiadomo, co będzie robił

Michał Rachoń nie drży z obawy o utratę pracy w TVP. Ma plan awaryjny

On raczej nie ma złudzeń, że gdzieś go zechcą. A zapowiedzi nowego medium PiS-owego to póki co tylko słowa. Obecnie pracuje on nad kanałem na YouTube - miała zdradzić osoba z bliskiego otoczenia Michała Rachonia na łamach "naTemat".