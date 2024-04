Michał Sikorski skradł serca widzów jako serialowy ksiądz Jakub. Aktor ma szansę na nagrodę Pudelka w kategorii "Wschodząca gwiazda"

Ma szansę na tytuł "Wschodzącej gwiazdy" Pudelka. Kim jest Michał Sikorski?

Dziś mało kto zwraca się do niego po imieniu, za to wielu prosi go o błogosławieństwo. Wszystko przez wybitną rolę księdza Jakuba w serialu "1670" , która wcale nie jest pierwszą w dorobku artystycznym Michała Sikorskiego . Nie da się jednak ukryć, że to właśnie angaż do satyrycznej produkcji Netfliksa przyniósł 28-latkowi ogromną sławę i przysporzył rzeszę fanów. Przezabawne cytaty wykreowanego przez Michała bohatera mają szansę na długo zapisać się w kanonie rodzimej popkultury.

To, co się dzieje wokół serialu "1670", a przy okazji wokół mojej postaci i osoby, to czysty surrealizm. Jesteśmy kompletnie zaskoczeni, ale i zachwyceni tym wszystkim. Fascynuje nas z jednej strony ogromne zainteresowanie serialem, a z drugiej - tempo i głębokość przenikania motywów z niego wziętych do polskiej popkultury. No właśnie - te memy. Oglądam je oczywiście, na część trafiam sam, wiele innych podsyłają mi znajomi. Wiele z nich naprawdę bardzo mnie bawi. To rzeczywiście dziwne uczucie być bohaterem tylu memów. Dziwne, ale bardzo przyjemne - mówił w wywiadzie z portalem WP Teleshow.