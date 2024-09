Michał Szpak do Kuby Badacha w "TVoP": "Mówiłeś, że masz niedosłuch". Szybko zripostował: "Lepiej by było, gdybym nie dowidział" (WIDEO)

Już w sobotę Telewizja Polska wyemituje kolejny sezon "The Voice of Poland". Skład jurorski programu uległ pewnym modyfikacjom. Ostatecznie w rolach trenerów sprawdzą się: Lanberry, Tomson i Baron, Michał Szpak oraz Kuba Badach.

Wzajemne przytyki Michała Szpak i Kuby Badacha w nowym "The Voice of Poland"

Jak się okazuje, dwóch ostatnich panów łączy wyjątkowo specyficzna relacja. Mąż Aleksandry Kwaśniewskiej i finalista "X Factora" zacięcie ze sobą rywalizują. Potwierdzeniem tego, że Michał Szpak i Kuba Badach nie są w stanie zapanować nad tym, by nie obdarowywać się wzajemnymi przytykami, jest nagranie, które pojawiło się właśnie w social mediach programu. Wideo to zlepek fragmentów starć, do jakich dochodziło między muzykami podczas przesłuchań w ciemno.

Słyszymy m.in., jak Szpak mówi do starszego kolegi: "Ty mówiłeś, że masz niedosłuch, nie?". Na co ten mu odpowiada: "Wiesz co, zaczynam się zastanawiać, czy nie lepiej by było, gdybym nie dowidział".

W innym fragmencie z ust Michała pada:

Mam wrażenie, że muszę wytłumaczyć ci to, co Kuba powiedział. (…) Wiesz, on nie porozumiewa się tym samym językiem.

W jeszcze innym 33-latek kąsa: "Jeśli miałbym ci miał doradzić, to nie bierz Kuby".

"Kolorowy ptak" polskiej sceny muzycznej radzi też Badachowi, by ze względu na swój wiek jurorował w wersji formatu dla seniorów.

Internauci reagują na zapowiedź pierwszego odcinka "The Voice of Poland"

Fanom show ewidentnie podoba się szermierka słowna w wykonaniu trenerów wokalnych. Pod wspomnianą wyżej zapowiedzią nowego sezonu zaroiło się od pozytywnych komentarzy.

Kto się czubi, ten się lubi. Świetni obaj; Jest humor i tarcie. Tak ma być, nareszcie się coś dzieje; Jest Michał, jest show; Zapowiada się super. Już nie mogę się doczekać; Haha, tego mi brakowało! Super, że Michał wraca! - zachwycają się internauci.

Oczywiście nie zabrakło i uwag od tych, których nie porywają wzajemne riposty jurorów.

Wszystko wyreżyserowane, żeby było, co oglądać. Nuda; Przecież to jest zrobione pod publikę i taki jest scenariusz programu; Fuj, fuj i jeszcze raz fuj; Program się psuje; Szpak to kompletny laik i dyletant w sprawach muzyki, dyskusja z Kubą jeszcze bardziej obnaża brak dobrego gustu i smaku; Powtórka z rozrywki. Najpierw Edyta i Justyna, a teraz oni - czytamy.

Mimo słownych przepychanek, które Kuba i Michał prezentowali na planie nowej edycji "The Voice of Poland", zapewniają, że łączy ich sympatia.

Z Michałem zagraliśmy już kilka tras i tak naprawdę mamy super przelot. Będzie wesoło i oczywiście będziemy sobie docinać, ale będzie fajnie - przekonywał na ramówce TVP Badach.

Będziecie oglądać?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Michał Szpak starł się z Kubą Badachem w pierwszym odcinku "Voice of Poland"

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.