TYLKO NA PUDELKU: Poznaliśmy trenerów nowej edycji "The Voice of Poland". Szykuje się WIELKI POWRÓT po latach. Cieszycie się?

Od kilku miesięcy jesteśmy świadkami wielkich zmian w Telewizji Polskiej. Nie ominęły one także programów rozrywkowych - do "Jaka to melodia?" powraca Robert Janowski, zmienili się także prowadzący "Koła fortuny", a Barbara Kurdej-Szatan otrzymała nowy format "Cudowne lata", o czym informowaliśmy jako pierwsi już na początku czerwca.

Szykują się także zmiany w "The Voice of Poland". W lutym gruchnęła wiadomość, że wszystkie gwiazdy związane z formatem stracą posady - zarówno prowadzący, jak i trenerzy. Co więcej, produkcja miała zrezygnować z kontrowersyjnych nazwisk i diw, stawiając na merytorykę i wiedzę, a nie popularność danej osoby.

Na liście nazwisk pojawiły się takie gwiazdy, jak Michał Szpak, Dawid Kwiatkowski oraz Kuba Badach. Z kolei jako prowadzący wymieniani byli Paulina Chylewska i Maciej Dowbor, którzy kilka tygodni temu rozstali się z Polsatem.

"The Voice of Poland". Poznaliśmy nowych trenerów. Wielki powrót i nowa twarz

Jak dowiedział się Pudelek, produkcja zdecydowała, kto będzie oceniał początkujących wokalistów, którzy marzą o wielkiej karierze w branży muzycznej. W nowej edycji trenerami będą: Lanberry, Tomson i Baron, Michał Szpak oraz Kuba Badach.

Nowa edycja "The Voice of Poland" będzie różnić się od poprzednich. Kryteria wyboru gwiazd do oceny uczestników opierały się na ich profesjonalizmie, wiedzy i merytorycznym podejściu, a nie na popularności w mediach. To uczestnicy powinni być najważniejsi, nikt nie powinien odwracać od nich uwagi - słyszymy od osoby z produkcji.

Michał Szpak powraca do show po trzech latach nieobecności. Jak sam podkreślał, przygoda z "The Voice" była jedną z ciekawszych w jego życiu.

Uważam, że wycofałem się w bardzo dobrym momencie, w dobrym wydaniu. I absolutnie czuję się dobrze z tym, bo miałem wspaniałych uczestników. Wylansowałem dwie wspaniałe osoby, które świetnie sobie radzą na polskim rynku . To była naprawdę niezwykła przygoda i uważam, że "The Voice" jest naprawdę wspaniałym formatem - mówił Pudelkowi.

Nie wiadomo, jak w roli trenera sprawdzi się Kuba Badach. Mąż Aleksandry Kwaśniewskiej miał okazję być jurorem w programie "The Four. Bitwa o sławę" w Polsacie, jednak show nie odniosło większego sukcesu.

