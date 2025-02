Michał Szpak snuje się po stołecznych uliczkach z kolegą

Ostatnio fotoreporterzy znów "przyłapali" go na ulicach Warszawy. Szpaka sfotografowano podczas wyjścia do jednej z popularnych piekarnio-restauracji. Przyodziany tego dnia w czarny płaszcz do ziemi rodem z "Matriksa" i oryginalne okulary piosenkarz nie udał się do lokalu sam. Towarzystwa dotrzymywał mu tajemniczy mężczyzna. Na zdjęciach widzimy, jak 34-latek gawędzi z popijającym najpewniej kawę kolegą i co chwila przegląda zawartość smartfona. W pewnym momencie podeszła do niego fanka, z którą zgodził się wykonać sobie pamiątkowe selfie. Po dłuższej chwili panowie udali się do zaparkowanego nieopodal BMW artysty za ponad pół miliona złotych. Choć przytulili się na pożegnanie, ostatecznie wsiedli do auta razem i odjechali w bliżej nieokreślonym kierunku.