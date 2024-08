Michał Szpak o nadmiarze scenicznych występów: "Nigdy nie śpiewałem z playbacku. Adrenalina powoduje, że nie chcę zawodzić fanów" (WIDEO)

Michał Szpak o nadmiarze pracy w branży artystycznej

Mam za sobą wiele lat, bo w sumie 15, na scenie i był taki moment w życiu, że miałem tak dużo koncertów, że trudno było wychodzić na scenę ze względu na to, że głos był przepracowany. Jest to jednak narzędzie, jest to mięsień, który pracuje. Ale jestem osobą, która się nie poddaje. Jak podejmuję walkę to robię to do końca i były czasami koncerty, gdzie walczyłem. Czasami były takie koncerty, gdzie wiedziałem, że nie byłem w stanie uciągnąć, ale robiłem wszystko, żeby móc dotrwać do końca. Prywatne sprawy zawsze są prywatnymi sprawami i z jednej strony fajnie, że ktoś ma odwagę, by powiedzieć o tym publicznie, a z drugiej... mierzymy się z własną rzeczywistością - usłyszeliśmy.