Michał Szpak wyciska siódme poty na siłowni z EKSTREMALNIE długimi paznokciami (ZDJĘCIA)

drajniek 14 min. temu zgłoś do moderacji 16 3 Odpowiedz

Zaznaczę, że nie jestem homofobem, chociaż część mojej wypowiedzi może się taka wydawać. Otóż nienawidzę tego epatowania tą "odmiennością". Po co? Co to wnosi do jego życia? Mam wrażenie, że trochę się miejscami wzoruje np. na Freddym Mercurym. Ale jemu lata świetlne do Freddyego. W zasadzie każdy wiedział, że Freddy jest gejem, na scenie ubierał się jak się ubierał, taki miał wizerunek, ale po "pracy" bronił swojego życia prywatnego i nie epatował kim jest i co robi w sypialni, tak samo jak to Michał mówi "jak KAŻDY NORMALNY CZŁOWIEK"! Nikt nie epatuje swoją seksualnością jeśli jest heteroseksualny. Pracuję z prawie 100 osobami w pracy, statystycznie na bank wśród nich są osoby lgbt, ale nie wiem które to, bo zachowują się normalnie, jak wszyscy inni, tak samo jak niewielu interesuje, że ja jestem hetero, bo kogo to obchodzi, albo mnie co kto i z kim robi w sypialni. Ale takie dziwaki muszą się z tym obnosić, domagać tolerancji i szacunku, tylko, że gdyby nie krzyczeli o tym głośno, o czym i tak nikt nie chce wiedzieć i nikogo to nie obchodzi, to by nie było problemu. Ludzi wkurza i odstręcza wtedy, kiedy próbuje im się coś narzucić, a tacy jak Szpak krzyczą i werbalnie i całym sobą, swoim wyglądem "Hej! Jestem inny, jestem lgbtpgelpg, macie mnie szanować, należy mi się tolerancja". Przecież to jakaś ciemnota umysłowa jest albo choroba, po co ta atencja dotycząca czegoś, co nikogo nie obchodzi. Freddy się nie afiszował, wszyscy wiedzieli jaki był, a i tak kochał go cały świat, a o jego partnerze mogliśmy poczytać bliższe info dopiero po śmierci Freddyego. Ludzie którzy domagają się szacunku, bo są inni, nigdy go nie zdobędą, na szacunek trzeba sobie zasłużyć, ale na pewno nie w taki sposób.