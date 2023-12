Michał Szpak odpowiada (?) KSIĘDZU, który straszył go "potępieniem": "Piekło NIE ISTNIEJE. Nie ma Szatana" (WIDEO)

Babcia 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Smieszy mnie jak Katolik straszy niewierzącego piekłem czy potępieniem. Czy Katoliku bardzo byś sie przestraszył i wziął to na poważnie gdybym Ci powiedziala, ze po śmierci pójdziesz do Tartaru i Erynie Cię tam beda gnębic? No nie...Tak samo i my bierzemy na poważnie to wasze Pieklo i diabła :)