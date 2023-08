Michał Szpak pokazał zdjęcie Z LICEUM. Tak wyglądał, gdy był nastolatkiem. Zmienił się? (FOTO)

Michał Szpak sumiennie zapracował na status najbarwniejszej postaci polskiej sceny muzycznej. Choć początki jego obecności w mediach nie należały do najłatwiejszych, a on sam borykał się z często bolesnymi słowami krytyki dotyczącymi jego wyglądu , pozostał wierny swoim stylizacyjnym wyborom. Dziś oryginalne stroje, makijaże i upięcia włosów wokalisty mają pokaźne grono wielbicieli, a nawet naśladowców.

Michał Szpak publikuje zdjęcie sprzed kilkunastu lat

Błyszczące kreacje , buty na wysokim obcasie i niecodzienne dodatki, jak np. cekinowe maski czy kosmiczne okulary stały się znakiem rozpoznawczym artysty. To jednak sceniczna odsłona Michała Szpaka, która zupełnie nie odzwierciedla jego wyglądu z czasów sprzed rozpoczęcia kariery.

Artysta postanowił na chwilę wrócić do przeszłości. Na swoim Instagramie umieścił zdjęcie ze szkolnego albumu. Już jako licealista nosił długie, kręcone włosy, które do dziś są charakterystyczną cechą jego wyglądu. Na fotografii nie widzimy nawet śladu makijażu, biżuterii czy szczególnie odznaczającego się ubioru. Jak na ucznia przystało, Szpak musiał dostosować się do panujących w szkole reguł.