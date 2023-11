Michał Szpak prawi o życiu uczuciowym i dywaguje na temat ZMIANY PŁCI: "Może się okaże, że zrobię sobie cycki i będę MICHALINĄ"

Michał Szpak to artysta, który do perfekcji opanował sztukę autopromocji. Muzyk na różne sposoby próbuje wyrazić siebie, a w wywołaniu medialnego szumu pomagają mu awangardowe stroje, charyzmatyczne występy oraz naturalnie, kontrowersyjne wypowiedzi. I choć funkcjonuje w show biznesie już od 13 lat, jego życie miłosne wciąż owiane jest tajemnicą.

Michał Szpak ujawnia kulisy życia uczuciowego

Piosenkarz nieoczekiwanie zgodził się poruszyć tę kwestię w ramach wywiadu dla skompromitowanego podcastera Żurnalisty. Gdy podczas trwającej ponad 90 minut rozmowy temat zszedł na związki, 33-latek uchylił rąbka tajemnicy, przyznając, że przez całe życie był zakochany cztery razy, jednak nie każdą z tych miłości można uznać za spełnioną.

Jeśli nie mogłem być z osobą, w której się zakochałem, był to dla mnie bardzo bolesny proces. Bardzo długo trwało odkochiwanie się - wyjawił.

Żurnalista nie dawał za wygraną i z wprawą usiłował wyciągnąć od skrytego muzyka więcej informacji na temat sfery uczuciowej w jego życiu. W pewnym momencie padło pytanie o to, czy w przeszłości gwiazdor tkwił w toksycznej relacji. Michał zareagował na nie śmiechem.

Nie miałem przyjemności żyć w toksycznej relacji miłosnej - odparł. Mam dużo miłości wokół siebie, która jest niespełniona i to nie z mojej strony, ale czy to toksyczna miłość? Nie wiem.

Otwierając się przed podcasterem, Michał doszedł do wniosku, że wbrew pozorom nie jest szczególnie kochliwy, przyznając, że pod wieloma względami jest "totalnym konserwatystą". Dodał też, że związki są dla niego sporym wyzwaniem.

Potrzebuję przestrzeni, żeby być samemu - stwierdził. I to byłoby trudne dla drugiej osoby, bo ja lubię być sam. Może po prostu potrzebowałbym mieć ogromną chatę, która pozwoliłaby na odcięcie się energetyczne od drugiej osoby. Potrafię dbać o miłość, jeśli kocham, co zdarza się rzadko. Myślę, że jestem okrutnie trudnym człowiekiem do życia. (...) Dla człowieka, który nie żyje w takim rytmie jak ja, to jest ciężkie, bo mnie zwykle nie ma w domu i jak wracam z wojaży koncertowych, albo wywiadów czy aktywności, to mi się nie chce gadać, bo muszę znaleźć siłę, żeby siebie pozbierać.

Michał Szpak bierze pod uwagę zmianę płci? "Mam totalną potrzebę eksploracji"

W ubiegłym roku falę domysłów wywołał tajemniczy wpis Szpaka, w którym celebryta określił się jako "osoba queerowa". Gdy w sieci znów zaroiło się od spekulacji, co do orientacji seksualnej Michała, piosenkarz postanowił wyjawić w rozmowie z Pudelkiem, czy faktycznie dokonał w ten sposób coming outu. Teraz okazuje się, że 33-latek może być osobą transpłciową, jednak póki co nie jest tego w zupełności pewien.

Może się okaże, że pojadę do Tajlandii, zrobię sobie cycki i będę Michaliną? - stwierdził. Mam totalną potrzebę eksploracji. Porównam to niefortunnie do Michaela Jacksona. Zmienił siebie, stał się innym człowiekiem. Jedna część mnie bardzo się do tego wyrywa. Połowa. Druga połowa mówi mi: "Spokojnie. Przemyśl to. Na pewno tego chcesz? Bo to proces nieodwracalny".

Jesteście zaskoczeni takim wyznaniem?

