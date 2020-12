Michał Szpak UDERZA w Tadeusza Rydzyka. "Tuszowanie pedofilii, to nie kradzież batonika. A KYSZ!"

MISTRZ 19 min. temu zgłoś do moderacji 4 14 Odpowiedz

Pioseneczka Szpaka z Eurowizji (wynik to „wspaniałe” ÓSME miejsce) została zerżnięta z rosyjskiego utworu i miała debilny, niegramatyczny tekst. Szpak obiecywał wtedy trasę po Chinach, natychmiastowy kontrakt w Portugalii, koncerty za granicą, ględził o sukcesach na zagranicznych listach przebojów. Przy okazji - czy dziesięciodniowe turnusy, które Szpak niedawno reklamował swoją osobą, to okazja do wspólnych „zabaw” z młodziutkimi chłopczykami?