Rzecznik Praw Dziecka BIŁ BRAWO, gdy Rydzyk BRONIŁ KSIĘDZA UKRYWAJĄCEGO PEDOFILIĘ

Mammamia 5 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Ludzie co sie z nami stalo???? To sa kaci, krzywdza nasze dzieci a my im brawo bijemy!!?? Ludzie obudzmy sie !!Rydzyk i caly ten rzad to bardzo zli ludzie!!! BRONMY BEZBRONNYCH DZIECI PRZED PEDOFILIA W KOSCIELE!!! nie ma dla tego przestepstwa usprawiedliwienia!!! Chronmy nasze dzieci, pilnujmy ich, obserwujmy ksiezy!! Jezus slyszal to przemowienie i plakal...jak bardzo mozna byc zlym i jak wiele zlego moze czlowiek uczynic innym ludziom w imie Boga!!! Plakac sie chce!