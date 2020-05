Tomasz Sekielski zapowiada dokument o Janie Pawle II: "Postaramy się ustalić, co wiedział, jeśli chodzi o walkę z PRZESTĘPSTWAMI SEKSUALNYMI"

HALO 7 godz. temu zgłoś do moderacji 186 136 Odpowiedz

W "czystość" filmu dokumentalnego wierza chyba tylko nieogarnięte jednostki. Owszem istnieją pewne fakty, których obalić się nie da. Ale nie istnieją one również w próżni. Język filmowy, nawet filmu dokumentalnego, to język narracji. I to subiektywnej narracji autora. Dajcie ten sam temat do realizacji 10 różnym reżyserom, a objerzysz 10 różnych filmów, o różnym zabarwieniu, z różnymi wnioskami. To dlatego dzisiejsza sfera newsowa nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem. W CNN, BBC, TVP, TVN i wszędzie indziej pseudo-dziennikarze raczą nas własną narracją na jakiś temat. Wypowiadają swoje opinie. Prawdziwe dziennikarstwo polega na prezentowaniu suchych faktów, i ewentualne zamieszczenie opinii samych zaaangażowanych w sprawę. Opinia jednej i drugiej strony. TYLE I AŻ TYLE. Nie interesuje mnie co ma do powiedzenia na jkiś temat dziennikarzyna czytający z kartki, to co mu napisano. Dziennikarstwo w dzisiejszych czasach nie istnieje. Nie wiem czy kiedykolwiek istniało. Po prostu wcześniej nie było Interentu i nie mieliśmy alternatywnych kanałów dochodzenia do źródeł i globalnego komunikowania się ze sobą, że coś nam się jednak nie zgadza. Oczywiście Internet to największe siedlisko kretynizmu, w tym rzecz, że jest dla ludzi inteligentnych, a nie dla ciemnoty, która pali maszty 5G bo podoują koronawirusa.