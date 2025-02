Michał Szpak na polskich preselekcjach

Atak z fałszywą flagą. Trump i Putin dogadali się co do kraju położonego na wschód od Polski. Największym przegranym w tej sytuacji jest kraj o którym pisac nie wolno. Nie mogą się pogodzić z utrata 20% terytorium i innych rzeczy których Putin zażąda. Jedynie im może zależeć znaczy nie mieszkańcom tylko oligarchom i rządzącym. Żeby ciągnąć to dalej . I co wymyślili . Dron trafia w sarkofag w Czarnobylu . Winny Putin wiadomo ale jaki on miałby w tym interes??? To tak jak rakieta w przewodowe która pozbawiła 2 Polaków życia była z Rosji 😂. Nawet komik nie przeprosił