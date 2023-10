Michał Szpak zachwyca fanów, przechadzając się korytarzem W MAJTKACH i niebotycznie wysokich kozakach (FOTO)

Michał Szpak od wielu już lat uważany jest za utalentowanego wokalistę z ekscentrycznym wizerunkiem. W 2011 roku stał się rozpoznawalny dzięki programowi "X Factor", gdzie ostatecznie zajął drugie miejsce. Jego image od zawsze budził skrajne emocje i był tematem do dyskusji. To, co charakteryzuje Szpaka od początku działania w świecie show biznesu, to długie, sięgające prawie pasa włosy. Wokalista również chętnie stawia na nietuzinkowe stylizacje.