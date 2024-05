Michał Wiśniewski dał się ponieść eurowizyjnym emocjom i psioczy na Instagramie. "Ludzie walnijcie się w te PUSTE ŁBY"(WIDEO)

Tegoroczna Eurowizja generuje ogromne emocje, szczególnie że według medialnych doniesień atmosfera na arenie w Malmö jest napięta. Już wkrótce dowiemy się, kto wygra 68. Konkursu Piosenki Eurowizji. Niestety w finałowym koncercie nie wystąpi Luna, która podczas półfinału nie zyskała wystarczającej liczby głosów widzów, aby zawalczyć o eurowizyjne trofeum.

Nie od dziś wiadomo, że narzekanie to narodowy sport Polaków. Również Luna po swoim występie musiała zmierzyć się z lawiną hejtu, który w większości zafundowali jej właśnie rodacy. Nie brakuje jednak artystów, którzy nie kryją oburzenia złośliwymi komentarzami i otwarcie stają w obronie naszej tegorocznej reprezentantki.

Michał Wiśniewski oburzony hejtem na Lunę

Głos w sprawie Eurowizji postanowił zabrać Michał Wiśniewski, który miał przyjemność już dwukrotnie stanąć na eurowizyjnej scenie. Artysta urządził sobie długą pogadankę na Instagramie, w której stanął w obronie Luny. Zdaniem Wiśniewskiego nasza tegoroczna reprezentantka wykazała się odwagą, by stanąć na scenie w Malmö, a później zmierzyć się z hejtem.

Postanowiłem zabrać głos w sprawie Eurowizji. […] Troszeczkę ten cyrk jest co roku. Nie wiem skąd zdziwienie, że Polska nie dostała się do finału. Moja wypowiedz, będzie związana głowie z tym, skąd się w was bierze tyle żółci, żeby niszczyć kogoś, kto pojechał się podłożyć, bo przecież muzyka to nie jest sport. […] Wygrywać to rzecz łatwa, ale sukces ma zawsze wielu ojców, a teraz dziwicie się, że nie dostaliśmy się do finału - rozpoczął.

Weźcie się wszyscy malkontenci, zorganizujcie swojego reprezentanta takiego, jakiego sobie wymarzycie, namówcie tego idiotę, żeby tam pojechał. Mówię idiotę, bo to jest podłożenie się bez większego wsparcia, pod to, żeby później zostać spluwaczką dla tych wszystkich cwaniaczków, którzy mówią, o jak źle było, dlaczego się nie udało, a wiedziałem od początku itd. - stwierdza gorzko.

Michał Wiśniewski o wyborze Luny na Eurowizje

Wiśniewski odniósł się również do "skandalu", który rozgrzał media po tym, jak Luna została wybrana reprezentantką Polski w ramach wewnętrznego głosowania. Artysta przyznał, że choć chciałby, żeby to widzowie mogli wybierać artystę, który stanie na eurowizyjnej scenie, to jednak rodacy i tak nigdy nie będą zadowoleni.

Mówiłem, że fajnie by było, gdyby telewizja pozwoliła wybierać, kogo chcemy wysłać na Eurowizję. Za każdym razem dziwie się, bo to nieważne czy my wybierzemy, czy to wybierze jury, wszyscy robią spluwaczkę z reprezentanta Polski. A to za dużo masła, to nie tak była ubrana, a to nie tak zaśpiewała […] Ludzie walnijcie się w te puste łby - grzmiał.

