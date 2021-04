Michał Wiśniewski IDZIE NA WOJNĘ ze Sławomirem Świerzyńskim. "Specjalista od dziewczęcej bielizny UDAJĄCY CHIŃCZYKA"

Wszystko wskazuje na to, że rok 2021 upłynie Sławomirowi Świerzyńskiemu pod znakiem sądowych przepychanek. Dopiero co zasądzono, że grajek z nurtu disco polo winny jest Grzegorzowi Bukale przeprosiny za to, że przez wiele lat przywłaszczał sobie prawa do jego utworu Tawerna "Pod Pijaną Zgrają". Niedawno głośno zrobiło się także o jego napiętych relacjach z sinologiem Krzysztofem Darewiczem. Sinolog oskarża muzyka o kradzież praw autorskich do tekstów w języku chińskim oraz wprowadzanie polskiej publiki w błąd. Bowiem wbrew szerzonym przez Świerzyńskiego mistyfikacjom, nigdy nie udało mu się ponoć zaistnieć na chińskim rynku muzycznym.