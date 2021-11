Michał Wiśniewski komentuje KRYZYS WIZERUNKOWY Barbary Kurdej-Szatan: "Dziś jest UŚMIERCONA"

Kasia 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 5 Odpowiedz

To opłacane komentarze, ale i ten mój zniknie, bo bardzo niewygodne jest to, że to piszę. Mają nakręcić nienawiść, pokazać, że to społeczeństwo tak myśli, a to nie naród to pisze, tylko opłacane osoby, dla nich to jest praca, propaganda, tworzenie nastrojów w tłumie. Ktoś tu wejdzie i przeczyta, że 90% ludzi spaliłby Baśkę na stosie: ktos napisał, że skoro nazwała straż graniczna mordercami to powinni ją zabić, ktoś inny, że najlepiej żeby w środku miasta zadźgali ja uchodźcy (zrobiłam screeny i wysłałam w odpowiednie miejsca, bo zgłaszanie do moderacji nie podziałało). I jeśli ktoś idzie za tłumem to może przyjąć taką postawę za swoją i też chcieć Basię spalić. To jest manipulacja, która ma pokazać ile tu jest "dobrych patriotów". Ja nie wierzę w to, że ludzie, których mijam na ulicach tacy są, to nie naród mówi.