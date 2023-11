Michał Wiśniewski może stracić dom. "Żadna z firm nie chce być kojarzona z kimś, kto ma na koncie wyrok"

Spokojny 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Mieszkam w Kanadzie, gdy bym ja wziął tu pożyczkę i nie spłacił w terminie to dostaje list kiedy mój dom bank wystawia na sprzedaż, moje konto w banku zostaje zablokowane, samochody zabrane. Jeśli po sprzedaży wszystkiego nadal jestem winien banku pieniądze to wcale sprawa nie jest zakończona. Ale gdzie tam Kanadzie do Polski, Polska to kombinatorstwo i złodziejstwo na każdym kroku, !,5 roku i 80 tyś to śmiech.