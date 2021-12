Michał Wiśniewski napisał... HYMN AgroUnii. "Gdy każde słowo dzieli na dwa, Polska jest tobą, POLSKA TO JA"

7i6fuyg 38 min. temu zgłoś do moderacji 37 3 Odpowiedz

Ladna piosenka, ktora odzwierciedla obecna sytuacje i jednoczy Polakow. Bo ludzie, musimy sie zjednoczyc, wszyscy jestesmy Polakami i musimy walczyc o to, zeby nasz kraj byl silny, a nie z kartonu jak teraz. Nie walczmy przeciw sobie, a walczmy o to, zeby rzad sprawowal sie dobrze, a jak sprawuje sie zle, to do wymiany! Pamietajcie, ze ONI SA DLA NAS, A NIE MY DLA NICH!!!