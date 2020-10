Dawno niewidziana Renata Beger GROZI Jarosławowi Kaczyńskiemu: "Zablokujemy go w domu i ODBIERZEMY KOTA"

Odszkodowania dla rolników. Beger: "Rodacy musieliby zostać obciążeni dodatkowym podatkiem od mięsa"

Okazuje się jednak, że przeciwników walki o prawa stworzeń, które same nie mają szansy się obronić, jest dużo więcej. We wtorek w Warszawie odbył się protest rolników , który ruszył spod Placu Zawiszy pod Sejm, a potem pod Kancelarię Premiera. Nie mieli jednak szansy na rozmowę z Mateuszem Morawieckim , bo ten wcześniej tego samego dnia ogłosił, że musi odbyć kwarantannę .

Co ciekawe, wśród protestujących znalazła się też Renata Beger , była posłanka Samoobrony, która słynęła niegdyś z dość intrygujących wypowiedzi. Złotousta ekspolityk w napływie inspiracji wskoczyła nawet na scenę i ponownie przemówiła do zgromadzonych jak za starych, dobrych czasów. Oczywiste więc jest, że nie zabrakło kontrowersyjnych stwierdzeń, z których kiedyś była bardzo znana.

Oni myślą, że my jesteśmy głupcami. Minister Puda zamienił się z głupkiem na rozum. Premier więcej wie o rolnictwie niż minister rolnictwa. On myśli, że jak powie, że dostaniemy pieniądze, to my w to uwierzymy. Nie dostaniemy - przemawiała.