Krzysztof Bosak KRYTYKUJE projekt ustawy ws. ochrony zwierząt. Marek Jakubiak grzmi: "To może SAM SIĘ W KLATCE ZAMKNIJ"

On powinien do seminarium iść a nie do polityki! Pcha się do polityki a tylko o Bogu nawija... co ma piernik do wiatraka, który mamy wiek? Dwunasty czy dwudziesty pierwszy? Niech se z ambony gada co Bozia lubi a co nie, a nie w Sejmie, który jest świecki i taki sam dla osób wszystkich wyznań!