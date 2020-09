Sejm przegłosował ustawę o ochronie praw zwierząt!

👌👌 11 min. temu zgłoś do moderacji 17 1 Odpowiedz

Wreszcie po tylu latach. Koniec z Sadystami zarabiający na cierpieniu zwierząt miliony. Nigdy na PiS nie głosowałam nigdy nie byłam za rozdawnictwem a po słowach Bosaka jest mi wstyd ze przez myśl przeszło mi żeby na niego głosować. Mysle ze to psychopaci nikt normalny nie chciałby zarabiac na cierpieniu zwierzat ale to znak naszych czasów moja babcia mówi ze kiedyś to się Jasło mięso raz na miesiąc a krowy po trawce chodziły ze to my zgotowaliśmy taki los zwierzętom ze to chore zeby produkować zwierzęta na mięso w fabrykach. A co dopiero na futra. Wreszcie PiS zrobił coś dobrego i jest powód żeby na nich głosować, każdy kto ich poparł tak samo.