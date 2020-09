Krzysztof Bosak POJECHAŁ NA FERMĘ NOREK: "Oskarżanie mnie o lobbing jest BEZCELOWE"

Barany 8 min. temu zgłoś do moderacji 35 0 Odpowiedz

Wszyscy co tak bronicie norek, przestańcie być hipokrytami i ruszcie tylki pod MC KFC i Inne restauracje fast food, każdy z Was chodź raz jadł w takiej restauracji , a teraz obrońcy bo zwierzęta zabijają pfff... Po prostu jest biznes do zrobienia i ktoś dostanie w łapę i sprawa Duchnice. To samo z greenpeace, budują autostradę już przypominają się do drzew bo tam zyje jakis bóbr rys czy chomik, A potem jak dostana w łapę to okazuje się ze zadnego chomika nie ma , rys to w ogóle się wyprowadził i wszystko gra. A Tak w ogóle to ogarnijcie się bo rzad rzuca cały czas tematy zastępcze A Wy wszystko lykacie jak Pelikany... podniecacie się norkami, A za waszymi plecami przechodza ustawy które tylko nam coraz bardziej pętlę na szyji zaciskaja!