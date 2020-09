Prozwierzęcy aktywista pokazał WSTRZĄSAJĄCE NAGRANIA z fermy norek

Bambi 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jesteście hipokrytami ;) owszem zwierzęta należy hodować w humanitarnych warunkach , z opieką weterynaryjną itd. itp. Zgadzam się ! Natomiast to że są fermy zwierząt futerkowych na których dochodzi do sytuacji które nie powinny mieć miejsce , nie oznacza iż należy ich zakazać i zrezygnować z futer . Większość z was zapewne je mięso , je jajka czy nosi skórzane rzeczy i co ? Myślicie że te zwierzęta są hodowane w lepszych warunkach ? hah zaskoczę was ale mają o wiele gorzej ! hodowane są masowo , faszerowane hormonami / antybiotykami , trzymane w ścisku , często nawet bez dostępu światła dziennego... można by nagrać o wiele gorsze filmy w ubojniach zwierząt na mięso czy fermach kur niosek itd. i wątpię abyście po ich obejrzeniu nagle wszyscy przeszli na weganizm :) nie chodzi o zakazy a o trzymanie pewnych norm , tak aby te zwierzęta były traktowane z szacunkiem i hodowane w jak najzdrowszych dla nich warunkach za czym idą jak najwyższej jakości produkty z nich uzyskane , bez względu na to czy jest to futro czy mięso które przygotujecie na obiad ;)